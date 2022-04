Liverpool vence Villarreal e se aproxima da final da Liga dos Campeões

Um gol contra e outro de Sadio Mané deram ao Liverpool (Inglaterra) a vitória por 2 a 0 no jogo de ida da semifinal da Liga dos Campeões contra o Villarreal (Espanha) nesta quarta-feira (27), colocando o time de Jürgen Klopp a caminho de sua terceira final na competição em cinco temporadas.

Liverpool in control.



🔴 Estupiñán own goal and Mané effort secures home win

🟡 Villarreal suffer first defeat in 6 Champions League games



Who impressed you most?