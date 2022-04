Manchester City supera Burnley e retoma liderança do Campeonato Inglês

O Manchester City voltou à liderança da Premier League com um convincente 2 a 0 neste sábado (2) contra o Burnley, ameaçado de rebaixamento.

Precisando de uma vitória para recuperar o primeiro lugar após os rivais do Liverpool vencerem o Watford, o time contou com gols no primeiro tempo de Kevin de Bruyne e Ilkay Gundogan, garantindo os três pontos para a equipe de Pep Guardiola.FULL-TIME Burnley 0-2 Man City



Man City head 🔙 to the 🔝 of the #PL table with a comfortable win at Turf Moor#BURMCI pic.twitter.com/PdxK4uBIqx

— Premier League (@premierleague) April 2, 2022

A quarta derrota consecutiva do Burnley deixa o time de Sean Dyche em 19º, mas com jogos a menos em relação a outros times da zona de rebaixamento.

