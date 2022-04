Planos de contratação do Chelsea estão atrasados, diz Tuchel

O técnico do Chelsea, Thomas Tuchel, disse que os planos de contratação para a próxima temporada estão atrasados ​​devido à incerteza sobre a propriedade do clube, mas acrescentou que a equipe exigirá apenas "cirurgia estética".

O Chelsea foi colocado à venda pelo bilionário russo Roman Abramovich após a invasão russa da Ucrânia, que Moscou chama de "operação militar especial".

As sanções impostas pelo governo britânico a Abramovich significam que o Chelsea não pode contratar novos jogadores ou renovar contratos existentes.

Tuchel confirmou no fim de semana que Antonio Rudiger deixará o time após o término de seu contrato, com Andreas Christensen também parecendo prestes a sair.

"Você nunca tem certeza, mas teríamos alguns alvos e com certeza entraríamos em contato com alguns jogadores e descobriríamos suas situações", disse Tuchel a repórteres antes do jogo contra o Manchester United nesta quinta-feira (28).