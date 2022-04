Real Madrid conquista 35º título do Espanhol a quatro rodadas do fim

O Real Madrid conquistou neste sábado (30) seu 35º título do Campeonato Espanhol, um recorde, após dois gols de Rodrygo no primeiro tempo, o que o levou a uma vitória por 4 a 0 em casa sobre o Espanyol.

A vitória também fez de seu treinador, o italiano Carlo Ancelotti, o primeiro técnico a conquistar títulos em cada uma das cinco principais ligas da Europa --Inglaterra, Espanha, Alemanha, Itália e França.

Os dois gols de Rodrygo deram ao Real uma vantagem de dois gols no intervalo, antes de Marco Asensio somar um terceiro aos 10 minutos do segundo tempo e o artilheiro do campeonato, Karim Benzema, fechar o placar a nove minutos do fim.

O capitão Benzema levantou o troféu depois de sair do banco no final do segundo tempo, quando Ancelotti descansou vários titulares por causa da partida de volta em casa contra o Manchester City na semifinal da Liga dos Campeões na quarta-feira, após a derrota por 4 a 3 na Inglaterra.

O Real tem 81 pontos com quatro jogos pela frente no campeonato. Eles estão 17 pontos à frente do segundo colocado Sevilla e 18 à frente do Barcelona. A equipe precisava apenas de um ponto contra o Espanyol para conquistar o título faltando quase um mês da temporada.

O título também marca a 24ª taça conquistada pelo lateral-esquerdo Marcelo com a camisa do Real Madrid, fazendo com que ele supere Gento como o jogador a conquistar mais títulos com o Real nos 120 anos de história do clube.

