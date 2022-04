Surfe: Ítalo, Toledo e irmãos Pupo avançam às oitavas de Bells Beach

As oitavas de final da etapa de Bells Beach (Austrália) do circuito mundial de surfe terá a presença do campeão olímpico Ítalo Ferreira e dos paulistas Filipe Toledo, Miguel Pupo e Samuel Pupo. Os quatro se classificaram na noite de quarta-feira (13) e voltarão a competir a partir das 18h desta quinta (14). Ítalo e Samuel Pupo farão confronto nacional por vaga nas quartas; Filipe Toledo vai encarar o anfitrião Connor O’Leary; e Miguel Pupo medirá forças com o norte-americano Kolohe Andino. A etapa de Bells Beach, a quarta do circuito mundial, pode ser acompanhada ao vivo no YouTube da Liga Mundial de Sufe (WSL, sigla em inglês).

Ontem foi um dia ABSURDO de competição 🔥 e, agora, já temos as oitavas de finais definidas! 🏄



Qual bateria você não vai perder de jeito nenhum? 🤔



Próxima chamada hoje às 18:00. Assista ao vivo em https://t.co/hRoBt09QSY + @globoplay!#RipCurlProBellsBeach #WSLBrasil pic.twitter.com/sPlLl4tpdC — WSL Brasil 🇧🇷 (@WSLBrasil) April 14, 2022

O primeiro a garantir classificação foi Filipinho, número quatro no ranking da WSL. O surfista de Ubatuba (SP) venceu de virada australiano Mikey Wright a oito minutos do fim da bateria cinco, totalizando 15,16, contra 14,67 do anfitrião. Na bateria 11, teve duelo verde e amarelo, com Miguel Pupo (15,80) tirando da disputa Deivid “DVD” Silva (15,53). Na sequência, Samuel Pupo (10,10) bateu o norte-americano Jake Marshall (9,17) e na última bateria, o potiguar Ítalo Ferreira (14,00) eliminou o australiano RyanCallinan (13,00).

Fim de dia em Bells Beach e oitavas de final definidas.



Italo Ferreira surfou a ultima bateria do dia e garantiu a vaga nas oitavas.



✍🏼 6.93 pontos#WSLBrasil pic.twitter.com/nejxWnK9u6 — WSL Brasil 🇧🇷 (@WSLBrasil) April 14, 2022

O Brasil emplacou oito surfistas nas oitavas masculinas. Além de DVD, surfista de Guarujá (SP), outros três ficaram pelo caminho. O havaiano John John Florence, bicampeão mundial, levou a melhor sobre o João Chianca, o João Chumbinho, estreante na competição. Os dois protagonizaram baterias emocionantes, com show de manobras, mas a vaga para as oitavas ficou mesmo com Florence, que cravou nota 9,93, totalizando 18,86, contra 17,73 de Chumbinho, surfista de Saquarema (RJ). O paulista Caio Ibelli (8,60) foi superado pelo norte-americano Nat Young (13,50); e Jadson André (14,10) perdeu por pouco para Kolohe Andino (14,10).

Oitavas de final

Bateria 1 - Owen Wright (AUS) x Nat Young (EUA)

Bateria 2 - Ethan Ewing (AUS) x Jackson Baker (AUS)

Bateria 3 - Filipe Toledo (BRA) x Connor O´Leary (AUS)

Bateria 4 - John John Florence (HAV) x Morgan Cibilic (AUS)

Bateria 5 - Callum Robson (AUS) x Mick Fanning (AUS)

Bateria 6 - Miguel Pupo (BRA) x Kolohe Andino (EUA)

Bateria 7 - Jack Robinson (AUS) x Imaikalani Devault (HAV)

Bateria 8 - Italo Ferreira (BRA) x Samuel Pupo (BRA)