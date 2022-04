Villarreal mostra confiança antes de duelo contra Liverpool

Depois de eliminar Juventus e Bayern de Munique da Liga dos Campeões, o Villarreal tem "toda a confiança do mundo" de que pode superar o Liverpool e chegar à final da principal competição de clubes da Europa, disse o meio-campista Dani Parejo.

O time espanhol venceu a Liga Europa na temporada passada e deu continuidade a essa impressionante campanha europeia ao chegar à sua primeira semifinal da Liga dos Campeões em 16 anos.

"[A confiança vem] com base nas equipes que vencemos, não apenas este ano, mas também no ano passado na Liga Europa, e agora essa jornada que estamos tendo nesta Liga dos Campeões", disse Parejo a repórteres antes da partida de ida em Anfield nesta quarta-feira (27). "Eliminar a Juventus e o Bayern foi muito importante para nós, porque mostrou que podemos chegar a um nível em que podemos competir com essas equipes."

Parejo creditou o sucesso do clube ao proprietário Fernando Roig e ao vice-presidente José Manuel Llaneza. O bilionário Roig se tornou presidente do Villarreal em 1997 e foi o arquiteto de sua ascensão para se tornar um dos principais times do futebol espanhol.

"Quando você olha para o clube, que foi adquirido pela família Roig 23 ou 24 anos atrás, juntamente com José Manuel Llaneza, eles jogam competições europeias há muitos anos", disse Parejo. "Isso não é uma coincidência. Isso é trabalho, consistência e confiança em um projeto, cuidando com amor, dando importância e deixando as pessoas trabalharem. Acredito que quando você confia em um projeto e coloca amor nele, as chances de sucesso são muito maiores."

