Wellington Rato garante vitória do Atlético-GO na Sul-Americana

Graças a um gol de Wellington Rato, o Atlético-GO derrotou o Defensa y Justicia (Argentina) por 1 a 0, nesta terça-feira (12) no estádio Norberto “Tito” Tomaghello, na província de Buenos Aires, pela segunda rodada do Grupo F da Copa Sul-Americana. Com o triunfo o Dragão permanece na liderança da chave, agora com seis pontos.

Jogando fora de casa, o Atlético se segurou na defesa e apostou nos contra-ataques para sair com os três pontos. E o gol da vitória saiu aos 8 minutos, quando Wellington Rato finalizou com perfeição após boa jogada de Dudu.

Agora a atenção do Dragão vai para o Brasileiro, onde pega o Bragantino no domingo (17). Na terceira rodada da fase de grupos da Sul-Americana a equipe goiana terá pela frente o Antofagasta (Chile).