Cidade de Niterói (RJ) recebe quarta etapa do Mundial de Bodyboard

A cidade de Niterói (RJ) será palco a partir desta quarta-feira (1º de junho) do Itacoatira Pro, um megaevento esportivo-cultural, com competições ao ar livre em parques, praias e áreas de lazer. Nos próximos 25 dias haverá disputas de modalidades já tradicionais - bodyboard, skate, mountain bike e parapente – e de esportes estreantes nesta edição, como surfe, vela e canoagem (canoa havaiana/VA’A).

A programação começa nesta quinta (2) com a segunda etapa do Campeonato Brasileiro de Bodyboard, na Praia de Itacoatiara, na região oceânica de Niterói. São esperados 250 atletas (homens e mulheres) de 11 estados, que competirão nas categorias profissional (masculino e feminino), sub 18, master, open masculino, open feminino e PCD.

Uma das principais competições tem início na próxima segunda-feira (6): o IBC Itacoatiara Pro World Contest, a quarta etapa do Mundial de Bodyboard, considerada uma das fases cinco estrelas do circuito. Entre os 100 atletas inscritos de 20 nacionalidades, está Duda Pedra, niteroiense que vai representar o país.

“Só os melhores atletas profissionais do mundo são qualificados para competir nessas etapas, que buscam as condições de ondas mais radicais do planeta. Basta dizer que outras como essa acontecem em El Gringo, no Chile, e Fronton, nas Ilhas Canárias”, afirma Giuliano Lara, idealizador e produtor do Itacoatiara Pro desde a primeira edição, em 2012.

Novidade no megaevento, a competição de surfe na Praia de Itacoatiara promete ser um espetáculo à parte. O Surfe Pro ocorrerá em um dia de ondas perfeitas - a janela ficará aberta de 17 a 22 de junho - com a participação de 24 surfistas especialistas em ondas grandes. Entre os participantes estão os big riders brasileiros Gabriel Sampaio e Kalani Lattanzi, reconhecidos internacionalmente.

Outras competições

CANOA HAVAIANA (VA’A)

5 de junho - percurso de 15 quilômetros, pelas praias de Itaipu, Piratininga e Camboinhas

MOUNTAIN BIKE (DOWNHILL)

De 11 a 12 de junho - etapa do campeonato estadual - Parque da Cidade

PARAPENTE

De 18 a 19 de junho - disputa de permanência e pouso - Parque da Cidade

VELA

De 25 a 26 de junho - regatas na Baía de Guanabara e Enseada de São Francisco

SKATE

De 18 a 19 de junho - etapa do circuito niteroiense - Skate Park Carlos Alberto Parizzi - Praia de São Francisco

De 25 a 26 de junho - evento principal, com grandes nomes do skate nacional - Skate Park Carlos Alberto Parizzi - Praia de São Francisco