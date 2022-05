América-MG se despede da Libertadores com derrota para o Del Valle

O América-MG se despediu da Copa Libertadores com uma derrota de 3 a 0 para o Independiente Del Valle (Equador), na noite desta quarta-feira (25) no estádio Banco Guayaquil, em Quito.

🇪🇨🏆 O @IDV_EC fez a lição de casa, venceu o @AmericaMG por 3-0, mas ficou em terceiro no Grupo D da #Libertadores e vai disputar a CONMEBOL #Sudamericana.#GloriaEterna pic.twitter.com/4WeLsBwFHr — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) May 26, 2022

Após este resultado o Coelho terminou a primeira fase da competição na última posição do Grupo D, com dois pontos, sendo eliminado da Libertadores e ficando também sem possibilidade de seguir para as oitavas de final da Sul-Americana.

A vitória da equipe equatoriana foi construída com gols de Gaibor, Sornoza e Chávez. Agora, o América-MG se concentra no Brasileiro, onde mede forças com o Corinthians no domingo (29).