Bia Ferreira é vice-campeã mundial após derrota para norte-americana

Não foi desta vez. Na decisão do título mundial na categoria até 60 quilos, a brasileira Beatriz Ferreira foi prata em Istambul (Turquia) nesta sexta-feira (20), após ter sido superada pela norte-americana Rashida Ellis, em decisão dos juízes, por 3 a 2. Bia defendia o bicampeonato, já que vencera a última edição em 2019. A baiana entrou para a história do boxe brasileiro ao se tornar a primeira pugilista com duas medalhas mundiais na carreira. A conquista desta sexta (20) foi a segunda do Brasil no Mundial: na última segunda (16), a pernambucana Caroline Almeida faturou o bronze na categoria 52 kg.

Vice-campeã olímpica em Tóquio, Bia entrou no ringue nesta sexta (22) com um histórico a seu favor, já que vencera quatro de cinco confrontos anteriores contra Rashida Ellis. No entanto, no embate de hoje quem começou melhor no primeiro round foi a norte-americana, que acertou bom golpes, fechando na frente por 4 a1, em decisão da arbitragem. No round seguinte, Bia foi com tudo para cima de Ellis, mas a norte-americana se valeu de clinches (quando o pugilista abraça o adversário) para travar os ataques. Mais uma vez Ellis assegurou 3 a 2 dos juízes. No terceiro e último round, a baiana encaixou golpes e chegou a pressionar a adversária nas corda. No entanto, a arbitragem repetiu nota 3 a 2 para a norte-americana, que conquistou o ouro.

Para chegar à final do Mundial, Bia emplacou quatro vitórias seguidas. Sobrou na estreia ao vencer Badmaarag Ganzorig (Mongólia) por nocaute técnico, após dois rounds. Na sequência, a baiana derrotou a chilena Valentina Bustamante. Já na quartas, Bia superou a sérvia Natalia Sadrina e na semi bateu a italiana Alessia Messiano. Todos os confrontos de Bia Ferreira no Mundial estão disponíveis canal do Time Brasil no Youtube.