Bragantino perde do Nacional e dá adeus à Libertadores

O Bragantino deu adeus à Taça Libertadores nesta terça-feira (24) após ser derrotado por 3 a 0 pelo Nacional (Uruguai) no estádio Parque Central, em Montevidéu. Com este revés o Massa Bruta terminou a primeira fase da competição, pelo Grupo C, na quarta posição com cinco pontos.

Assim, o Bragantino deu adeus à Libertadores e também ficou sem a possibilidade de seguir para as oitavas da Sul-Americana, para qual seguiu o terceiro colocado da chave, o próprio Nacional, que chegou aos sete pontos.

A vitória da equipe uruguaia começou a ser construída aos oito minutos do primeiro tempo, quando Trezza aproveitou rebote dado pelo goleiro Cleiton. O segundo saiu ainda antes do intervalo, com o lateral Cândido se antecipando à defesa para aproveitar cruzamento rasteiro.

O terceiro saiu apenas aos 38 da etapa final, em cobrança de pênalti de Fagúndez.

Após a eliminação da Sul-Americana, o Massa Bruta se volta para o Brasileiro, onde mede forças com o Goiás no próximo sábado (28) no estádio da Serrinha.