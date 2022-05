Dias após consagração, Courtois desfalca Bélgica na Liga das Nações

O goleiro belga Thibaut Courtois ficará de fora da seleção para as quatro partidas da Liga das Nações na próxima quinzena, apenas alguns dias após ter sido o destaque da final da Liga dos Campeões com o Real Madrid.

Ele tem uma lesão na virilha e foi cortado após um exame médico, assim como o zagueiro Jason Denayer, informou a federação belga de futebol nesta terça-feira (31).

Courtois disse após a final da Liga dos Campeões no sábado (28), em que seu time venceu o Liverpool por 1 a 0 para levantar o troféu, que ele tem sofrido com uma lesão por um tempo com uma inflamação recorrente na parte interna da coxa.

"Ele não está apto devido a problemas médicos contínuos", disse a federação belga.

O zagueiro Denayer, que encerrou o seu contrato com o Olympique Lyonnais, tem apresentado problema no tornozelo nesta temporada.

A Bélgica está se preparando para os jogos da Liga das Nações em casa contra a Holanda na sexta-feira (3) e a Polônia na quarta-feira (8), seguidos por viagens ao País de Gales em 11 de junho e o retorno na Polônia três dias depois.

