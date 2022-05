Em busca de revanche, Salah prefere Real em final da Liga dos Campeões

O atacante Mohamed Salah, do Liverpool, disse que quer enfrentar o Real Madrid em vez do Manchester City na final da Liga dos Campeões, já que o egípcio pretende se vingar da derrota sofrida pelo seu time em 2018 na final do torneio continental para o time espanhol.

Salah deixou o campo em lágrimas após uma forte queda após uma jogada com Sergio Ramos na derrota por 3 a 1 para o Real na final da competição de clubes de elite da Europa, há quatro anos.

Na terça-feira (3), o Liverpool garantiu uma vitória por 5 a 2 na soma dos placares contra o Villarreal em sua semifinal e descobrirá quem enfrentará na final de 28 de maio nesta quarta-feira, quando City e Real duelarão por uma vaga na decisão.

"Eu quero jogar contra o Madrid", disse Salah à BT Sport. "O City é um time realmente duro, já jogamos contra eles algumas vezes nesta temporada. Se você me perguntar pessoalmente, eu preferiria o Madrid."

Liverpool secure their spot in Paris ✅



Who will join the Reds in the 2022 #UCLfinal❓ pic.twitter.com/U3yygc5wSF — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 3, 2022

Perguntado se ele queria vingança contra o time espanhol, Salah disse: "Perdemos na final contra eles, então eu quero jogar contra eles e espero ganhar deles também".

O Liverpool chegou a ficar com desvantagem de 2 a 0 na partida de volta fora de casa contra o Villarreal na terça, mas três gols em um intervalo de 12 minutos ajudaram o time a avançar para sua terceira final da Liga dos Campeões em cinco temporadas.

Salah saudou o caráter de Liverpool, que está perseguindo a inédita conquista de quatro troféus nesta temporada.

"Foi duro no primeiro tempo, mas depois fomos ao vestiário, o professor (o técnico Juergen Klopp) começou a conversar e conversamos um com o outro também", disse Salah. "Esse caráter e personalidade no vestiário mostra que somos um time de ponta, por isso podemos nos recuperar depois de perdermos por 2 a 0 no primeiro tempo fora de casa."

