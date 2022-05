Fiba bane Rússia e Belarus de competições internacionais de basquete

A Federação Internacional de Basquetebol (Fiba) excluiu nesta quarta-feira (18) a Rússia e Belarus de participar e sediar torneios internacionais até novo aviso após a invasão russa da Ucrânia.

As equipes masculinas da Rússia e de Belarus foram retiradas das eliminatórias europeias para a Copa do Mundo no próximo ano e não estão sendo substituídas.

A Rússia chamou a invasão de "uma operação militar especial" enquanto Belarus serviu como uma área chave de preparação.

A equipe feminina da Rússia, que deveria participar da Copa do Mundo na Austrália este ano, foi retirada e substituída por Porto Rico, enquanto a equipe feminina sub-17 da Rússia foi substituída pela Sérvia para a Copa do Mundo na Hungria.

Nenhum dos dois países está autorizado a participar de competições na modalidade 3x3 este ano, incluindo a Copa do Mundo

Várias federações esportivas proibiram atletas e dirigentes russos e bielorrussos, e mudaram ou cancelaram eventos nesses países.

* É proibida a reprodução deste conteúdo.