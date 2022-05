Liverpool vence e leva disputa do título inglês para última rodada

O Liverpool venceu o Southampton por 2 a 1, fora de casa, nesta terça-feira (17), e manteve viva a corrida pelo título da Premier League até o último dia da temporada.

O resultado deixa o Liverpool um ponto atrás do líder Manchester City antes da rodada final, no domingo (22). O City receberá o Aston Villa, enquanto o Liverpool jogará em casa com o Wolverhampton Wanderers.

O City tem 90 pontos contra 89 do Liverpool, o que significa que uma vitória do time de Pep Guardiola contra o Villa garantiria seu quarto título da liga em cinco temporadas.

O técnico do Liverpool, Jürgen Klopp, descansou nove jogadores em relação ao time que venceu o Chelsea nos pênaltis na final da FA Cup, no sábado, e sua escolha pareceu questionável quando o Southampton abriu o placar, aos 13 minutos de jogo, com um maravilhoso gol de Nathan Redmond.

Mas o Liverpool, que enfrentará o Real Madrid na final da Liga dos Campeões em 28 de maio, empatou 14 minutos depois com Takumi Minamino, fazendo sua primeira partida como titular pelo clube em 18 meses, disparando um chute forte.

O gol tirou o fôlego do Southampton e o Liverpool garantiu os três pontos quando um escanteio cobrado por Kostas Tsimikas foi cabeceado para as redes por Joel Matip.

