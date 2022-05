Real Ariquemes encerra sequência de vices e leva título rondoniense

O Real Ariquemes é o 25º campeão estadual do futebol brasileiro em 2022. Neste domingo (15), o Furacão do Vale do Jamari garantiu o título rondoniense pela terceira vez na história ao empatar por 1 a 1 com o União Cacoalense no estádio Valerião, em Ariquemes (RO), na partida de volta da final. O Rubro-Negro se beneficiou da vitória por 1 a 0, no estádio Aglair Tonelli, em Cacoal (RO).

A conquista assegura ao Real Ariquemes as vagas de Rondônia nas Copas Verde e do Brasil do ano que vem. Além disso, tanto o Furacão como o União estão classificados à Série D do Campeonato Brasileiro de 2023.

Os gols da partida foram marcados por dois veteranos dos gramados. O atacante Léo Mineiro, de 38 anos, abriu o marcador para os anfitriões, de cabeça, aos sete minutos do segundo tempo. O empate do União saiu nove minutos depois, com o meia Fabrício (ex-Internacional, Vasco, Cruzeiro e Athletico-PR), de 35 anos, cobrando pênalti.

Fundado em 2011, o Real Ariquemes disputou a final estadual pela quinta vez. Vice nos dois últimos anos para o Porto Velho, o Furacão foi bicampeão em 2017 e 2018. Dono dos troféus de 2003 e 2004, o União não chegava a uma decisão rondoniense há justamente 18 anos.

Apenas dois estaduais estão em andamento em 2022. O próximo a terminar será o Paraibano, com Botafogo-PB e Campinense disputando o troféu. No último sábado (14), a Raposa venceu o primeiro jogo da final por 2 a 1 no Almeidão, em João Pessoa. A partida de volta será no próximo sábado (21), no Amigão, em Campina Grande (PB). A equipe da casa tem a vantagem do empate para levar a taça pela 22ª vez, sendo a segunda consecutiva. O Belo precisa reverter o placar para chegar ao 31º título.

O Campeonato Amapaense, por sua vez, ainda está na primeira fase. Disputado por sete clubes, o torneio tem o Trem como líder, com nove pontos nas três primeiras rodadas (de sete). Santos-AP e Independente-AP também estão com 100% de aproveitamento, mas com dois jogos realizados e aparecem logo atrás. Os quatro primeiros vão às semifinais. A competição vai até 30 de junho.