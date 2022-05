Seleção da Ucrânia retorna com vitória contra Gladbach em amistoso

Oleksandr Pikhalionok marcou o gol da vitória da Ucrânia sobre o Borussia Moenchengladbach por 2 a 1 em amistoso na quarta-feira (11), no primeiro jogo da seleção nacional desde que o país foi invadido pela Rússia.

A partida no Borussia-Park foi assistida por mais de 20 mil torcedores, com o dinheiro destinado aos esforços de socorro na Ucrânia. Jogadores de ambas as equipes seguraram um cartaz "Stop War" (pare a guera) antes do pontapé inicial.

Também serviu de preparação para a Ucrânia antes da semifinal da repescagem da Copa do Mundo contra a Escócia em 1º de junho, com o vencedor enfrentando o País de Gales por uma vaga no Mundial do Catar no final deste ano.

Mykhaylo Mudryk abriu o placar aos 9 minutos, mas Conor Noss empatou a partida cinco minutos depois, antes de Pikhalionok chutar rasteiro no final para selar a vitória para a Ucrânia.

Foi a primeira partida da Ucrânia desde a vitória por 2 a 0 sobre a Bósnia e Herzegovina em novembro.

Os visitantes colocaram em campo apenas jogadores de seus clubes nacionais depois que a temporada ucraniana foi encerrada no mês passado devido à invasão de Moscou.

"A primeira partida", disse o técnico ucraniano Oleksandr Petrakov. "A equipe não jogava há seis meses, eu não trabalhei por seis meses... Há muitos erros, vamos corrigi-los."

Em seguida, a Ucrânia disputará amistosos contra o Empoli, da Itália, e o Rijeka, da Croácia, antes de enfrentar a Escócia.

