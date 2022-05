Volante-artilheiro, Danilo dá vitória ao Palmeiras na Libertadores

A convocação pela primeira vez à seleção brasileira fez muito bem a Danilo. Nesta quarta-feira (18), o volante confirmou a fase artilheira ao decidir a vitória do Palmeiras sobre o Emelec (Equador), por 1 a 0, no Allianz Parque, em São Paulo, pela quinta rodada do Grupo A da Libertadores. O jovem de 21 anos balançou as redes nas três partidas que disputou após ser chamado pelo técnico Tite para os amistosos do Brasil contra Japão e Coreia do Sul.

🇧🇷⚽🇪🇨 100%! Com gol de Danilo, o @Palmeiras bateu o @CSEmelec por 1-0 em casa e segue como único time a vencer todos os jogos na Fase de Grupos da CONMEBOL #Libertadores.#GloriaEterna pic.twitter.com/BmjLqxNCLx — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) May 18, 2022

O Verdão foi a 15 pontos e manteve os 100% de aproveitamento, sendo o único time da competição sul-americana a ter vencido todos os jogos até o momento. Se garantir a melhor campanha da fase de grupos, será a quarta vez, nos últimos cinco anos, que a equipe alviverde alcançaria tal marca. O Emelec, com a derrota, depende de um tropeço do Deportivo Táchira (Venezuela) contra o Independiente Petrolero (Bolívia) para chegar à última rodada na segunda posição da chave.

Após quatro jogos seguidos com força máxima, o técnico Abel Ferreira preservou alguns dos titulares habituais. O zagueiro Murilo (substituto de Luan, contundido), o volante Zé Rafael, o meia Raphael Veiga e o atacante Dudu iniciaram o duelo no banco, dando lugar a Benjamin Kuscevic, Gabriel Menino, Eduard Atuesta e Rafael Navaro, respectivamente.

Diferente de partidas anteriores pela Libertadores, apesar da maior posse (63%) e de chutar mais (seis, três na meta, contra uma dos equatorianos), o Palmeiras não transformou a superioridade em gols na primeira etapa. Atuesta balançou as redes aos 33 minutos, mas o lance foi anulado por falta do colombiano no goleiro Pedro Ortíz.

A pressão alviverde não arrefeceu na volta do intervalo, mas a bola ainda levou 28 minutos para, enfim, entrar no gol do Emelec. Raphael Veiga (que entrou na segunda etapa) cobrou escanteio da esquerda, Rafael Navarro desviou na primeira trave e Danilo completou na pequena área, abrindo o placar. Foi a 21ª bola na rede alviverde na fase de grupos igualando o recorde do River Plate (Argentina) em 2020.

O Emelec tentou se lançar ao ataque para diminuir o prejuízo e deu espaços ao Palmeiras, que acabou não aproveitando. Os equatorianos tiveram grande chance para empatar aos 38 minutos, com o meia Alexis Zapata girando e batendo da entrada da área, fazendo o goleiro Weverton se esticar todo para evitar o empate.

O Verdão encerra a participação na primeira fase da Libertadores na próxima terça-feira (24), às 21h30 (horário de Brasília), outra vez no Allianz Parque, contra o Deportivo Táchira. Antes, no sábado (21), às 19h, os alviverdes visitam o Juventude no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro.