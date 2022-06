Alison dos Santos vence prova dos 400 m com barreiras na Noruega

O brasileiro Alison dos Santos brilhou na Liga Diamante 2022 ao vencer a prova dos 400 metros com barreiras nos Bislett Games, em Oslo (Noruega), com o tempo de 47s26 na última quinta-feira (16).

A segunda posição ficou com o estoniano Rasmus Magi (48s51), enquanto o francês Wilfried Happio (49s01) foi o terceiro.

Com este resultado, Piu, como Alison é conhecido no atletismo, manteve sua hegemonia na temporada, com a terceira vitória no circuito. A grande meta da temporada é o Campeonato Mundial do Oregon (Estados Unidos), que será disputado entre 15 e 24 de julho.