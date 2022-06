América-MG faz 2 a 1 sobre Cuiabá, que segue no Z4 do Brasileirão

Na abertura da nona rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o América-MG venceu o Cuiabá por 2 a 1 no início da noite deste sábado (4), no Estádio Independência, em Belo Horizonte. Alê e Felipe Azevedo foram os autores dos gols da equipe mineira, enquanto André descontou. Com o resultado, o América ocupa momentaneamente a quarta posição, com 14 pontos. Já o Cuiabá se mantém na zona do rebaixamento, com oito pontos, em 17º.

Mais uma! 🐇



O @AmericaMG não sabe o que é perder quando joga em casa na minha disputa!



Dois de cabeça, nas cabeças da tabela... pic.twitter.com/VZCX5dXpJE — Brasileirão Assaí (@Brasileirao) June 4, 2022

O América abriu o placar aos 24 da etapa inicial. Pela esquerda, Éder fez lindo lançamento para a área e encontrou Alê, que, de peixinho, completou para o gol. A bola ainda bateu na trave antes de entrar.

O Cuiabá conseguiu a igualdade antes do intervalo. Após cobrança de lateral pelo lado esquerdo, André ajeitou o corpo e chutou forte, de longe, marcando um belo gol.

No segundo tempo, o América conseguiu o gol da vitória ainda no começo. Aos oito minutos, o Coelho roubou a bola, Everaldo fez jogada pela direita e cruzou na cabeça de Felipe Azevedo, que não deu chances para o goleiro, João Carlos, acertando o canto direito.

ANOTA MAIS TRÊS PONTOS NA NOSSA CONTA!!!



COM GOLS DE CABEÇA DO ALÊ E FELIPE AZEVEDO, VENCEMOS O @CUIABAEC EM NOSSA CASA!!!!



QUE VITÓRIA IMPORTANTE, NAÇÃO AMERICANA!!!!!



VAMOOSSSS!!!!#AFCxCUI | 2x1#PraCimaDelesCoelho #SomosVolt pic.twitter.com/sb39wXTSeR — América FC ✊🏿 (@AmericaMG) June 4, 2022

O Cuiabá ainda teve duas boas chances para empatar. Primeiro, Jailson fez grande defesa em chute forte de Rafael Gava dentro da área. Depois, o goleiro do time mineiro foi tentar sair com os pés e acabou desarmado, mas o Dourado não conseguiu finalizar para o gol vazio.

As duas equipes entram em campo novamente pelo Brasileirão no meio da semana. O Cuiabá deve estrear o técnico português António Oliveira, que acompanhou a partida das tribunas do Independência (o time foi comandado pelo auxiliar Luiz Fernando Iubel), no duelo contra o Corinthians, na terça-feira (7), na Arena Pantanal. Já o América recebe o Ceará no dia seguinte.