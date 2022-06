Atletismo: Vitória Rosa é prata nos 100 metros rasos na Polônia

O Brasil teve uma sexta-feira (3) de conquistas no atletismo. O melhor resultado veio com Vitória Rosa, que conquistou uma medalha de prata na prova dos 100 metros rasos do Continental Tour de Bydgoszcz (Polônia). A brasileira completou a prova em 11s32, ficando atrás apenas de Michelle-Lee Ahye, de Trinidad e Tobago (11s17).

Também na competição realizada em solo polonês, o campeão mundial indoor do arremesso de peso Darlan Romani levou para casa um bronze. Para alcançar o feito ele conseguiu a marca de 21,45 metros, abaixo apenas dos 21,80 metros do neozelandês Tomas Walsh (ouro) e dos 21,76 metros do norte-americano Joe Kovacs (prata).

O Brasil também garantiu um bronze com Mariana Marcelino, mas na prova do lançamento de martelo no Meeting de Manchester (Inglaterra). A brasileira fez 65,97 metros na prova, ficando atrás da dinamarquesa Katrine Koch Jacobsen, ouro com 69,95 metros, e da britânica Jessica Mayho, prata com 66,28 metros.

Ouro na França

Em disputa realizada na última quinta, o carioca Gabriel Constantino garantiu o ouro na prova dos 110 metros com barreiras do Meeting Internacional de Montreuil (França). Ele completou a prova em 13s42, à frente do britânico Andrew Pozzi, segundo colocado com 13s46, e de outro brasileiro, o mineiro Rafael Henrique Pereira, bronze com 13s48.