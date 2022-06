Austrália vence Peru nos pênaltis e se classifica à Copa do Mundo

O goleiro da Austrália, Andrew Redmayne, que entrou no final da prorrogação, defendeu o último pênalti para assegurar uma vaga na Copa do Mundo deste ano no Catar, com vitória por 5 x 4 sobre o Peru na disputa de pênaltis, após empate por 0 a 0 com bola rolando, pela repescagem intercontinental nesta segunda-feira.

Redmayne dançou em cima da linha de meta antes de mergulhar para barrar a cobrança de Alex Valera e dar à Austrália uma vitória merecida no estádio Ahmad bin Ali.

Redmayne entrou a três minutos do fim da prorrogação para a disputa de pênaltis e imediatamente se tornou um herói com seus truques, tentando distrair os batedores adversários.

Foi suficiente para Luis Advicunla acertar a trave, e depois Valera parar no goleiro. A Austrália se classificou para sua quinta Copa do Mundo seguida, a sexta no total.

Jogará no Grupo D da Copa do Mundo, ao lado da atual campeã França, Dinamarca e Tunísia. O torneio será disputado entre 21 de novembro e 18 de dezembro.

Na terça-feira, a última vaga no Mundial será decidida entre Costa Rica e Nova Zelândia, também pela repescagem intercontinental, no mesmo estádio Ahmad bin Ali.

