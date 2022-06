Brasil é campeão mundial de vôlei de praia com Duda e Ana Patrícia

As brasileiras Duda e Ana Patrícia conquistaram, neste domingo (19), o título do Mundial de vôlei de praia ao derrotarem as canadenses Bukovec e Brandie por 2 sets a 0 (parciais de 21/17 e 21/1), em Roma (Itália).

É OUROOOOOO! 🥇🏐🏖️



ANA PATRÍCIA e DUDA vencem Bukovec/Brandie🇨🇦 por 2 a 0 (21/17, 21/19) e conquistam o 🏆 do Mundial de Vôlei de Praia de Roma🇮🇹



Que grande resultado! Parabéns, dupla💛💚



📸 @volleyballworld pic.twitter.com/pBxWB4zLMJ — Time Brasil (@timebrasil) June 19, 2022

Na campanha pelo título Mundial, as brasileiras deixaram pelo caminho as canadenses Sarah Pavan e Melissa Humana-Paredes, até então as atuais campeãs mundiais, e as suíças Joana Heidrich e Anouk Vergé-Dépré, medalhistas de bronze nos Jogos Olímpicos de Tóquio.

Duda e Ana Patrícia, que tem um histórico de conquista nas divisões de base (com dois títulos mundiais na categoria sub-21 e uma conquista nos Jogos Olímpicos da Juventude), voltaram a colocar o Brasil no topo do mundo após um hiato que começou em 2015, quando Ágatha e Bárbara garantiram o Mundial disputado na Holanda.

Bronze no masculino

Também neste domingo, André e George derrotaram os norte-americanos Schalk e Brunner por 2 sets a 1 (parciais de 21/15, 21/17 e 15/11) para garantiram o bronze no naipe masculino.