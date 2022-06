Brasil goleia Equador e fica a um empate do título sub-20 no ES

Em partida que teve a transmissão da TV Brasil para todo o país, a seleção brasileira masculina sub-20 não teve dificuldades para bater o Equador por 4 a 1, pela segunda rodada do Torneio Internacional Sub-20 do Espírito Santo, no Estádio Kléber Andrade, em Cariacica. Os gols foram marcados por Matheus Nascimento, Matheus Martins (duas vezes) e Kayky, com Cuero descontando para os equatorianos.

Na terceira e última rodada do torneio, o Brasil tem um confronto que vale o título diante do Uruguai. Como tem seis pontos contra quatro do adversário, um empate garante a conquista para a equipe verde-e-amarela.

O técnico Ramon Menezes promoveu algumas mudanças no time titular em relação à escalação da vitória por 5 a 2 contra o Paraguai na estreia e apostou em uma formação com quatro atacantes. Ela demorou apenas 30 segundos para se mostrar efetiva. Em jogada rápida, Vitor Roque lançou Matheus Nascimento em profundidade pela direita e ele tocou na saída do goleiro Kleber Pinargote para abrir o placar.

Dono do jogo, o Brasil ampliou aos vinte minutos de partida. Após roubada de bola no meio campo, Andrey esticou passe para Matheus Martins que, completamente livre, avançou e novamente bateu na saída do goleiro adversário para fazer o 2 a 0.

No intervalo, a torcida que compareceu ao estádio teve uma atração especial. O atacante Richarlison, astro da seleção principal e que é capixaba, saudou os presentes ao Kléber Andrade.

No segundo tempo, o roteiro se repetiu. Logo no início, antes dos dois minutos de bola rolando, Matheus Martins roubou a bola pela direita, avançou e tocou entre as pernas do goleiro para fazer 3 a 0 para o Brasil. Foi o terceiro gol do atacante do Fluminense no torneio, que se igualou ao xará Matheus Nascimento na artilharia da competição.

Com a larga vantagem construída, a seleção naturalmente relaxou e acabou permitindo um gol do Equador - atual campeão sul-americano da categoria - aos 25 minutos, quando cometeu falha na saída de bola e viu Justin Cuero ganhar dividida e chutar no contrapé de Micael para diminuir.

No entanto, o Brasil colocou ordem no jogo novamente menos de um minuto depois. Em jogada de atletas que entraram no segundo tempo, Juninho cruzou da esquerda e Kayky completou de primeira para as redes.

A seleção agora coloca à prova o seu ataque - o melhor da competição, com nove gols marcados - diante da defesa menos vazada. O Uruguai, que venceu o Paraguai na primeira partida da noite por 1 a 0, sofreu apenas um gol em dois jogos.

Às 20h30 do domingo (12), novamente com transmissão da TV Brasil, os dois países definirão quem sairá com o título do Torneio Internacional Sub-20 do Espírito Santo. Um empate dá o trofeu para o Brasil e quem vencer é campeão.