Com novo técnico, Flamengo encara o embalado Inter em Porto Alegre

O Internacional recebe o Flamengo pela 11ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro às 21h (horário de Brasília) deste sábado (11), no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. O Colorado, que vem de nove jogos sem derrota no campeonato (doze juntando outras competições), terá pela frente uma equipe em baixa, vinda de duas derrotas no Brasileirão, mas que terá novidade no banco de reservas: o técnico Dorival Junior começará sua terceira passagem pelo clube carioca, substituindo o português Paulo Sousa, demitido na quinta-feira (9), O clássico terá transmissão da Rádio Nacional, com narração de André Marques. comentários de Waldir Luiz, reportagem de Rodrigo Ricardo e plantão de notícias com Wagner Gomes.

O Colorado, jogando em casa, espera grande apoio da torcida em virtude do bom momento. Depois de perder na estreia do Brasileiro pelo Atlético-MG, o time não perdeu mais na competição, acumulando três vitórias e seis empates. No entanto, em meio à boa sequência, o Internacional não conseguiu mais vencer em casa pelo Brasileirão, desde que passou a ser comandado por Mano Menezes, no final de abril. São três jogos e três empates até agora. A equipe inicia a rodada na sétima posição, com 15 pontos.

Para o duelo com o Rubro-Negro, Mano Menezes não terá à disposição Edenilson (suspenso por três cartões amarelos) e o zagueiro uruguaio Bruno Méndez, por estar emprestado pelo Corinthians até o fim do mês. Méndez ficará afastado até uma definição do seu futuro, já que se entrar em campo mais uma vez não poderá defender outro clube no campeonato. Por outro lado, o Colorado terá o retorno de Wanderson.

O momento no Flamengo é oposto. As duas derrotas seguidas, para Fortaleza e Bragantino, foram a pá de cal no trabalho do técnico português Paulo Sousa à frente da equipe. O clube se movimentou rapidamente e trouxe Dorival Junior, que estava no Ceará. Para combater o pouco tempo que teve para se ambientar com o elenco, o técnico deve se aproveitar da familiaridade com alguns jogadores - que já estavam no Rubro-Negro na última passagem dele, em 2018 - .como Éverton Ribeiro, Vitinho, Willian Arão e Diego Alves.

A sequência ruim deixou o Flamengo à beira da zona do rebaixamento, com apenas 12 pontos, em 14º lugar, apenas um ponto acima do Cuiabá, primeiro time na zona de rebaixamento (Z4).

Em sua reestreia, Dorival não poderá contar com o uruguaio De Arrascaeta, que está acompanhando a seleção de seu país em amistosos preparatórios para a Copa do Mundo do Catar.