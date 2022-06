Flamengo perde para o Bragantino e vê crise aumentar

Com um gol de Luan Cândido, o Bragantino derrotou o Flamengo por 1 a 0, na noite desta quarta-feira (8) no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A VITÓRIA É NOSSA!



Com gol de Luan Cândido, muita garra e apoio da torcida Bragantina no Nabizão, vencemos o Flamengo por 1 a 0, em jogo da 10ª rodada do @Brasileirao. Voltamos a campo no sábado, diante do Cuiabá, na Arena Pantanal. Vamos, #MassaBruta!



📸 Ari Ferreira pic.twitter.com/Y2ZRe49isg — Red Bull Bragantino (@RedBullBraga) June 9, 2022

Após esta derrota o Rubro-Negro permanece com 12 pontos e vê aumentar a pressão sobre o técnico Paulo Sousa, que tem tido o trabalho muito contestado pela torcida. Já o Massa Bruta chega aos 13 pontos e se afasta do Z4.

O único gol da partida saiu aos 16 minutos do primeiro tempo, quando o atacante Artur levantou a bola na área adversária em cobrança de falta, Andreas Pereira desviou de cabeça e a bola sobrou para Luan Cândido, que não perdoou.

Dragão triunfa

Outra equipe a vencer em casa foi o Atlético-GO, que bateu o Avaí por 2 a 1, no estádio Antônio Accioly, graças a gols de Wellington Rato e Baralhas. Bissoli descontou para o Leão da Ilha.