França empata com Croácia na Liga das Nações

Uma França reformulada empatou em 1 a 1 fora de casa com a Croácia em seu segundo jogo pela Liga das Nações, nesta segunda-feira (6), quatro dias após uma derrota na estreia para a Dinamarca.

Os atuais campeões saíram em vantagem com um gol de Adrien Rabiot no início do segundo tempo, mas um pênalti no final cobrado por Andrej Kramaric deu ao time da casa um empate merecido.

A campeã mundial França, que perdeu em casa por 2 a 1 para a Dinamarca na partida de estreia, não contou com Kylian Mbappé e Karim Benzema, com o técnico Didier Deschamps fazendo 10 mudanças no time em relação ao jogo da última sexta-feira (3).

“Fizemos coisas boas considerando todas as mudanças. Estávamos à frente e poderíamos ter marcado mais, mas é uma pena que tenhamos cedido o empate”, declarou Deschamps, que insistiu que o objetivo da França é se preparar para a Copa do Mundo.

Em Viena, um gol no fim de Jens Stryger Larsen levou a Dinamarca a uma vitória tensa por 2 a 1 sobre a Áustria no jogo pela fase de grupos da Liga das Nações, após o início da partida ser adiado por 90 minutos por causa de queda de energia.

O jogo começou às 22h15 (horário local) após os torcedores se divertirem no Ernst-Happel-Stadion com uma ola usando as luzes de seus telefones celulares.

O resultado colocou a Dinamarca na liderança do Grupo A1, com seis pontos em dois jogos, enquanto a Áustria está em segundo com três, à frente de França e Croácia, com um ponto cada.

