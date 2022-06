Jogos de exibição são preparação "perfeita" para Wimbledon, diz Nadal

Rafael Nadal jogou sua primeira partida em quadra de grama em três anos na quarta-feira (22), e o espanhol disse que alguns jogos de exibição no Hurlingham Club são a preparação perfeita para Wimbledon, onde ele buscará o terceiro Grand Slam consecutivo nesta temporada.

Nadal venceu os Abertos da Austrália e da França consecutivamente pela primeira vez e uma conquista em Wimbledon, onde a chave principal começa na segunda-feira, o levará um passo mais perto de se tornar o primeiro homem a vencer todos os quatro grandes torneios no mesmo ano desde Rod Laver em 1969.

O espanhol, que não jogava uma partida oficial na grama desde sua derrota na semifinal de 2019 em Wimbledon para Roger Federer, venceu Stan Wawrinka por 6/2 e 6/3 na quarta-feira (22) e disse que foi bom sentir a sensação da superfície novamente.

"Fazia um tempo sem jogar na grama", disse ele a repórteres. "Desde 2019 não consigo jogar na grama por causa dos momentos difíceis que passamos com a pandemia e no ano passado me machuquei". "Estou mais velho agora - não consigo jogar tantas partidas. Para mim, é perfeito jogar algumas partidas aqui antes de Wimbledon começar. Isso me ajuda a sentir pelo menos alguma competição antes de Wimbledon".

Nadal, que detém o recorde masculino de 22 títulos de Grand Slam, tem sofrido com uma lesão crônica no pé no último ano e recebeu injeções com analgésicos antes de cada partida em Roland Garros.

O tenista de 36 anos passou por tratamento de radiofrequência após o troféu no Aberto da França e disse que a dor diminuiu.

Novak Djokovic, que venceu em Wimbledon nos últimos três anos, também jogou no Hurlingham Club, em Londres, na quarta-feira (22), derrotando o canadense Felix Auger-Aliassime por 6/2 e 6/1.

