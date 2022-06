Mbappé é jogador mais valioso do mundo e Vinícius Jr. o 2º, diz estudo

O atacante francês Kylian Mbappé, do Paris Saint-Germain, é o jogador de futebol mais valioso do mundo, segundo o grupo de pesquisa suíço CIES Football Observatory (Observatório do Futebol), seguido pelo brasileiro Vinícius Jr., do Real Madrid, e do novo contratado do Manchester City Erling Haaland, da Noruega.

Mbappé, que recusou uma oferta do Real e assinou um novo contrato de três anos com o PSG no mês passado, liderou a lista com um valor estimado de transferência de 205,6 milhões de euros (equivalente a R$ 1,1 bilhão), superando Vinícius (185,3 milhões de euros/R$ 965,4 milhões) e Haaland (152,6 milhões de euros/R$ 795 milhões).

Neymar, companheiro de equipe de Mbappé no PSG, detém o recorde atual de transferência do futebol. Os campeões franceses pagaram ao Barcelona 222 milhões de euros por sua contratação em 2017.

A lista dos cinco primeiros é completada pelo jovem do Barcelona Pedri (135,1 milhões de euros/R$ 703,9 milhões) e pelo meio-campista inglês do Borussia Dortmund Jude Bellingham (133,7 milhões de euros/R$ 696,6 milhões)).

O CIES Football Observatory usa indicadores como idade do jogador, desempenho, progressão na carreira e duração do contrato para chegar a um valor de transferência.

A lista mais recente foi dominada por jogadores da Premier League, com 41 representantes no top 100.

Ruben Dias, do City, teve a maior avaliação para um zagueiro (109,6 milhões de euros/R$ 571 milhões)), enquanto Gianluigi Donnarumma, do PSG, liderou entre os goleiros (73,7 milhões de euros/R$ 384 milhões).

O meia do City Kevin De Bruyne, de 30 anos, foi o jogador mais velho da lista, com um valor de 57,3 milhões de euros (R$ 298,5 milhões).

* É proibida a reprodução deste conteúdo.