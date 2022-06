Mundial: Ana Marcela leva bronze nos 10 km, sua 2ª medalha na Hungria

Pouco mais e um segundo fez a diferença para a campeã olímpica Ana Marcela Cunha na busca do ouro inédito na maratona de 10 quilômetros em águas abertas. Na manhã desta quarta-feira (29), ela foi bronze, com o tempo de 2h02min30s70, ao ser superada no sprint (arrancada) final da prova no Mundial de Águas Abertas em Budapeste (Hungria). A brasileira foi ultrapassada pela holandesa Sharon Van Rowendaal, primeira colocada (2h20min29s20), e pela alemã Leonie Beck (2h02min29s70), que chegou na segunda posição. Foi a segunda conquista da baiana de 30 anos na edição deste ano, após o ouro na última segunda nos 5 km. Ana Marcela coleciona 14 medalhas em mundiais.

“Foi uma prova difícil, com várias medalhistas olímpicas. Adotei uma estratégia diferente, aumentei um pouco o ritmo, foi uma prova muito difícil e muito boa, mas estou feliz com o meu resultado. É a minha 14ª medalha em Mundiais”, disse Ana Marcela à Confederação Brasileira de Esportes Aquáticos (CBDA).

What a final sprint in the Women's 10km! That was very close 🤩#FINABudapest2022 pic.twitter.com/lQIfVo5Qcl — FINA (@fina1908) June 29, 2022

A gaúcha Vivi Jungblut também disputou os 10 km, mas terminou em 16º lugar. Na prova masculina, o país contou com o paulista Bruce Hanson Almeida (25º lugar colocado), e Guilherme Costa, que abandonou a competição na quinta volta por desgaste físico.

Ana Marcela, Cibelle Jungblut e Bruce Hanson voltam a competir nesta quinta (30), na maratona dor 25 km, a última prova deles no Mundial.