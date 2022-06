Parataekwondo: Brasil conquista três medalhas no Grand Prix de Sofia

A seleção brasileira de parataekwondo conquistou nesta segunda-feira (6) três medalhas no Grand Prix de Sofia (Bulgária): um ouro com Silvana Cardoso, uma prata com Nathan Torquato e um bronze com Cristhiane Neves.

O destaque foi o ouro da campeã mundial e líder do ranking Mundial Silvana Cardoso na categoria até 57 quilos. Já o campeão paralímpico em Tóquio Nathan Torquato ficou com a segunda posição na categoria até 63 kg. Já Cristhiane Neves garantiu um bronze na sua categoria.

Com estes resultados o Brasil garantiu o terceiro lugar geral do evento. “Esta é a primeira edição de Grand Prix de Parataekwondo, e o Brasil já ficou no top-3 com um ouro, uma prata e um bronze. Nas últimas edições dos eventos mais fortes do mundo [Jogos Paralímpicos, Campeonato Mundial e Grand Prix] o Brasil esteve no top-3 em todos eles. Isso mostra a potência que o Brasil é no Parataekwondo”, declarou o coordenador de Parataekwondo da Confederação Brasileira de Taekwondo, Rodrigo Ferla.