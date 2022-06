O meio-campista do Manchester United Paul Pogba deixará o clube quando seu contrato expirar no final deste mês, disse o time da Premier League nesta quarta-feira (1º).

O francês havia sido recontratado pelo Manchester United vindo da Juventus em 2016, mas não teve consistência em Old Trafford.

"O clube anuncia que Paul Pogba deixará o Manchester United no final de junho, após o término de seu contrato", disse o United em comunicado. "O francês tem uma longa associação com o United, tendo ingressado na academia de Le Havre com apenas 16 anos."

Pogba agradeceu ao Manchester United em suas redes sociais com um vídeo com clipes de seu período no clube.

"Sinto-me privilegiado por ter jogado por este clube. Muitos belos momentos e lembranças, mas o mais importante, um apoio incondicional dos torcedores. Obrigado @ManUtd", escreveu Pogba no Twitter.

Depois de passar pelas categorias de base, Pogba trocou o United pela Juventus em uma transferência gratuita em 2012, antes de ser atraído de volta pelo técnico José Mourinho, em uma negociação que atingiu 89 milhões de libras (R$ 534 milhões).

Pogba fez 27 jogos em todas as competições pelo United na última temporada, com o clube terminando em sexto no Campeonato Inglês e não conseguindo uma vaga para a Liga dos Campeões. Pogba jogou pela última vez pelo United em abril.

