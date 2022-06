São Paulo e Coritiba empatam em 1 a 1 no Couto Pereira

O São Paulo empatou em 1 a 1 com o Coritiba, na noite desta quinta-feira (9) no estádio Couto Pereira, em jogo válido pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro.

#CFCxSPFC - 1x1 - Coxa sai atrás do placar, mas consegue chegar ao empate no segundo tempo com gol de Alef Manga e mantém a invencibilidade em casa! #VamosCoxa #CoxaDoido pic.twitter.com/tYgEz1ZCUH — Coritiba (@Coritiba) June 10, 2022

Após este resultado as duas equipes ficaram com 15 pontos. O time do Morumbi na 6ª posição e o Coxa na 5ª.

A equipe comandada pelo técnico Rogério Ceni deu a impressão de que alcançaria a vitória com facilidade, pois abriu o placar logo aos três minutos de bola rolando, quando Reinaldo cruzou para Calleri escorar de carrinho para abrir o placar.

Porém, o Coritiba conseguiu igualar o marcador aos 13 minutos da etapa final quando Alef Manga aproveitou sobra de bola após cobrança de falta.

Empate no Castelão

Outra partida que terminou em igualdade de 1 a 1 foi a que envolveu Fortaleza e Goiás no estádio do Castelão.

Fim de jogo: Fortaleza 1 x 1 Goiás. #Brasileirao pic.twitter.com/bglbu28hpj — Fortaleza Esporte Clube 🦁 (@FortalezaEC) June 10, 2022

O Tricolor do Pici abriu o placar aos 12 minutos do primeiro tempo, com Yago Pikachu batendo na saída do goleiro Tadeu. Mas o Esmeraldino conseguiu arrancar a igualdade já aos 40 minutos da etapa final com o atacante Pedro Raul.

Após o resultado o Fortaleza permanece na lanterna da competição com seis pontos. Já o Goiás é o 13º com 13 pontos.