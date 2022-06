Seleção brasileira mantém liderança do ranking de seleções da Fifa

Faltando pouco menos de cinco meses para o início do Mundial do Catar, a seleção brasileira permanece na liderança do ranking de seleções da Fifa, cuja nova versão foi divulgada nesta quinta-feira (23), após o final das Eliminatórias para a Copa do Mundo e a disputa de amistosos internacionais e de partidas de competições como a Liga das Nações.

Três meses após ter conquistado a ponta da classificação, a equipe de Tite ampliou a vantagem sobre a vice-líder Bélgica. A terceira posição passa a ser ocupada pela Argentina do craque Lionel Messi, que conquistou a Finalíssima (confronto entre campeões da Copa América e da Eurocopa) ao derrotar a Itália por 3 a 1 no início do mês.

⚽️ Latest FIFA/Coca-Cola Men's World Ranking is out!



🇧🇷 Brazil stay top 💪

🇰🇿 Kazakhstan the big climbers 🧗

🇫🇷 France fall out of the top three 📉

🇦🇷 Argentina onto the podium 🏅



