Tatiana Weston-Webb alcança semifinais do Rio Pro em Saquarema

A classificação de Tatiana Weston-Webb para as semifinais da disputa feminina foi o grande destaque da participação do Brasil do segundo dia de competições do Rio Pro, etapa brasileira da Liga Mundial de Surfe (WSL), que é realizada na praia de Itaúna (Saquarema).

Nesta sexta-feira (24), a gaúcha, que recebeu muito apoio da torcida presente, sobrou diante australiana Isabella Nichols para vencer o confronto das quartas de final por 11,40 a 4,50. Agora, nas semifinais, a brasileira terá pela frente a atual líder do ranking mundial, a norte-americana Carissa Moore.

As Semifinais do Feminino no #OiRioPro apresentado por @Corona estão aqui! #WSLBrasil



Fique ligado em tudo o que rola na Praia de Itaúna, em Saquarema



Próxima Chamada: Sábado, 25/6 às 07h00

Já Gabriel Medina protagonizou a nota negativa do dia, pois caiu, ainda na repescagem, ao ser superado pelo australiano Collum Robson por 15,57 a 10,37. Na disputa o tricampeão mundial sofreu uma lesão no joelho direito ao tentar completar um aéreo de backside.

Também na repescagem, Caio Ibelli recebeu a primeira nota 10 da atual edição do Rio Pro ao completar um tubo de direita na disputa com Jadson André. Muito em razão dessa manobra, o paulista venceu o potiguar por 14,43 a 8,83.

O QUE QUE FOI ISSOOOOO !!!!



NOTA 10 UNÂNIME PRO CAIO IBELLI 🇧🇷 @oi_oficial Rio Pro apresentado por @corona #WSLBrasil

Ainda na repescagem, Mateus Herdy e Samuel Pupo venceram suas baterias e avançaram. Enquanto João Chianca perdeu e ficou pelo caminho.