Tênis: Bia Haddad está na decisão do WTA 250 de Nottingham

A tenista brasileira Bia Haddad Maia se classificou à final do WTA 250 de Nottingham, na Inglaterra, ao vencer a tcheca Tereza Martincová, neste sábado (11). Cabeça de chave número 7, a atleta verde e amarela já havia batido a rival no primeiro set por 6/3 e estava à frente do placar por 4/1 no segundo set quando a adversária pediu atendimento médico e abandonou a partida. O duelo teve apenas 43 minutos de duração.

A adversária na decisão do torneio, disputado em piso de grama, sairá do confronto entre a norte-americana Alison Riske e a suíça Viktorija Golubic. Esta é a primeira vez que a tenista nacional chega na final de um torneio de grama da WTA. Nesta temporada, os melhores resultados da atleta são o título do WTA 125 de Saint-Malo (principal título dela em simples) e o vice-campeonato no WTA 125 de Paris.

Atual 48ª colocada do ranking mundial, a brasileira irá aparecer na próxima atualização pela primeira vez na carreira entre as 40 melhores jogadoras do mundo. Além da decisão no torneio de simples, Haddad está também na semifinal das duplas femininas com a chinesa Shuang Zang. As adversárias em busca de outra final serão Chan Hao-ching, de Taiwan, e Shuko Aoyama, do Japão, ainda hoje.