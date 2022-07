Alisson volta aos treinos, mas ficará fora de amistoso contra Salzburg

O goleiro brasileiro do Liverpool, Alisson Becker, está se aproximando do retorno aos gramados após uma lesão no abdômen, mas ainda é cedo para participar da partida de pré-temporada contra o Salzburg na quarta-feira (27), disse o treinador Jürgen Klopp na terça-feira (26).

O atleta de 29 anos não joga desde a derrota por 4 a 0 do Liverpool para o Manchester United na Tailândia, no início do mês, mas está de volta aos treinos com a equipe, na Áustria.

O atacante português Diogo Jota já é desfalque para o confronto da Supercopa da Inglaterra contra os campeões da Premier League, Manchester City, em 30 de julho, devido a uma lesão muscular, mas Klopp está otimista sobre Alisson.

"Obviamente Diogo não está aqui, isso é claro. Mas entre os garotos lesionados que estão aqui, Ali é o que está mais próximo... definitivamente não para o Salzburg, mas veremos. Eu acho que ele está próximo de retornar", disse Klopp.

Klopp disse que vários membros do elenco possuem problemas.

"A sessão desta tarde é importante. Neste momento, eu não sei quem pode participar ainda", o alemão acrescentou. "Nós precisamos observar e jogaremos a partida. É a pré-temporada, então precisamos passar por ela e então lidar com isso."

