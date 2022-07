Athletico-PR vence Bahia e está nas quartas da Copa do Brasil

O Athletico-PR se tornou o primeiro classificado para as quartas de final da Copa do Brasil após derrotar o Bahia por 2 a 1, na noite desta terça-feira (12) na Arena da Baixada, em Curitiba, na partida de volta das oitavas da competição.

A classificação do Furacão foi garantida porque na ida, na Fonte Nova, a equipe comandada pelo técnico Luiz Felipe Scolari triunfou por 2 a 1.

Mesmo jogando fora de casa, diante de uma Arena da Baixada lotada, o Bahia começou melhor e não demorou a abrir o marcador. Logo aos 4 minutos, Davó aproveitou uma bola que sobrou na grande área para acertar de bicicleta e superar o goleiro Bento.

Mas na etapa final a partida mudou de figura, com o Athletico-PR sendo mais eficiente para empatar aos 32 minutos com o volante Erick, após cobrança de escanteio de Terans, e virar aos 48 minutos, com o atacante Rômulo, em nova assistência do uruguaio.

Após a classificação na competição continental, o Furacão joga pelo Brasileiro no próximo sábado (16) contra o Internacional. No mesmo dia o Bahia visita o Guarani pela Série B.