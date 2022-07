Botafogo busca reabilitação no Brasileiro em duelo com Athletico-PR

Sem vencer há três jogos pelo Campeonato Brasileiro, o Botafogo recebe o Athletico-PR, que briga pela vice-liderança, neste sábado (23), às 21h (horário de Brasília), pela 19ª rodada da competição. A partida será disputada no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, com transmissão ao vivo da Rádio Nacional. A narração é de Felipe Rangel, com comentários de Mário Silva e reportagem de Bruno Mendes.

A derrota da última quarta-feira (20) para o Santos, por 2 a 0, na Vila Belmiro, em Santos (SP), foi a terceira consecutiva do Glorioso no Brasileiro. A sequência negativa fez a equipe cair do nono para o 12º lugar e ver a distância para o G6 aumentar de três para nove pontos. Com 21 pontos, o Alvinegro tem apenas três de vantagem para o América-MG, primeiro time na zona de rebaixamento. Os cariocas acumulam 21 pontos e podem, no máximo, acabar a rodada na 11ª colocação.

O Furacão, por sua vez, inicia o fim de semana na quinta posição, com 31 pontos, cinco atrás do líder Palmeiras e a um do Corinthians, segundo colocado. Na quarta, os paranaenses golearam o Atlético-GO por 4 a 1 na Arena da Baixada, em Curitiba, em partida marcada pela reestreia do volante Fernandinho - de volta ao clube após 17 anos na Europa - e pela atuação do meia David Terans, responsável por uma assistência e um golaço de fora da área, em chute cruzado que encobriu o goleiro Ronaldo.

No Botafogo, o técnico Luís Castro tem vários desfalques por lesão: os laterais Carlinhos e Rafael, os zagueiros Joel Carli e Victor Cuesta, o volante Breno, o meias Kayque e os atacantes Diego Gonçalves e Victor Sá. Em contrapartida, o zagueiro Adryelson e o atacante Luís Henrique, reforços anunciados na última semana, estão regularizados e à disposição. No caso de Luís Henrique, pode ser a reestreia pelo Glorioso. Ele deixou o clube - pelo qual foi revelado - em 2020, negociado com o Olympique de Marselha (França), que o emprestou ao Alvinegro até o meio de 2023.

A provável escalação do Botafogo terá: Gatito Fernández; Renzo Saravia, Philipe Sampaio, Kanu e Marçal; Tchê Tchê, Luís Oyama e Lucas Fernandes; Vinícius Lopes, Matheus Fernandes e Jeffinho.

Pelo lado athleticano, o técnico Luiz Felipe Scolari adiantou, após a vitória sobre o Atlético-GO, que faria mudanças no time. Nesta quarta-feira (27), às 21h30, o Furacão começa a decidir um lugar nas quartas de final da Copa do Brasil diante do Flamengo, no Maracanã, no Rio de Janeiro. Os atacantes Tomás Cuello e Vitor Roque, suspensos pelo terceiro amarelo, desfalcam o Rubro-Negro, assim como o volante Christian e os atacantes Julimar, Reinaldo e Marcelo Cirino, todos no departamento médico. O atacante Vitinho, por sua vez, está recuperado de uma lesão na coxa e pode ser novidade.

Os paranaenses devem atuar com: Bento; Luís Orejuela, Thiago Heleno, Nico Hernández e Abner; Hugo Moura, Fernandinho e David Terans; Agustín Canobbio, Pedrinho e Rômulo.