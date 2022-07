Copa América: Paraguai derrota Bolívia por 2 a 0

O Paraguai derrotou a Bolívia por 2 a 0, nesta quinta-feira (14) no estádio Olímpico Pascual Guerrero, em Cali (Colômbia), pela terceira rodada do Grupo A da Copa América de futebol feminino.

¡𝗧𝗿𝗶𝘂𝗻𝗳𝗼 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗔𝗹𝗯𝗶𝗿𝗿𝗼𝗷𝗮! 🥳



Paraguay le ganó a Bolivia en Cali y se acomodó en la parte alta del Grupo A de la CONMEBOL Copa América Femenina 🏆



🇵🇾 2 🆚 0 🇧🇴



⚽🇵🇾 R. Martínez y R. Fernández#CAFem |#VibraElContinente pic.twitter.com/zBkRzeykug — Copa América (@CopaAmerica) July 14, 2022

O triunfo da Albirroja foi construído com gols de Ramona Martinez e de Rebeca Fernández.

Com este resultado a seleção paraguaia empatou em número de pontos com a Colômbia, que lidera a chave com seis pontos.

Pela competição, o Brasil folga nesta rodada, e volta a entrar em campo na competição apenas na próxima segunda (18), ainda pela primeira fase, contra a Venezuela.