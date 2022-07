Mesmo poupando titulares, Flamengo vence Coritiba pelo Brasileirão

Mesmo poupando muitos titulares, o Flamengo não encontrou dificuldades para vencer o Coritiba por 2 a 0, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, pela 17ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Rubro-Negro chegou a 24 pontos e ocupa, momentaneamente, a sétima posição na classificação geral. Já a equipe paranaense seguiu sem vitórias fora de casa e estacionou nos 19 pontos, podendo entrar na zona do rebaixamento até o fim da rodada, na segunda (18).

A Nação Rubro-Negra vibra na capital! Quarta-feira tem mais! pic.twitter.com/yBKBEfhBPN — Brasileirão Assaí (@Brasileirao) July 16, 2022

Dorival Júnior modificou bastante a equipe. Rodinei, Filipe Luís, Léo Pereira, Fabrício Bruno, Thiago Maia, Everton Ribeiro e Arrascaeta ficaram no banco de reservas. Apesar de preservar muitos titulares, o Flamengo não tomou sustos.

Utilizando o atacante Marinho pelo lado direito e aproveitando as falhas de marcação do adversário, o time carioca chegou à vitória com dois gols de bola aérea. Logo aos 12 minutos do primeiro tempo, Lázaro cobrou escanteio e Gustavo Henrique subiu, sem marcação, para cabecear. A bola ainda tocou na trave direita de Muralha antes de entrar no gol.

O segundo gol também veio de escanteio. Aos 21 minutos, Marinho jogou a bola na primeira trave, Pedro desviou no meio do caminho e Diego apareceu dentro da pequena área para, de cabeça, completar livre e definir o placar.

O Coritiba tentava reagir em cruzamentos de Egídio, mas a zaga formada por Gustavo Henrique e Pablo ganhou quase todas por cima. A única chance do time visitante foi aos 42 minutos. Léo Gamalho aproveitou cruzamento e cabeceou para fora, levando perigo ao gol de Santos.

No segundo tempo, o Coxa conseguiu se acertar defensivamente nos primeiros minutos, mesmo assim não criava oportunidades de gols. Pelo Flamengo, o técnico Dorival Júnior, aos poucos, colocou mais titulares em campo, como Thiago Maia e Everton Ribeiro. Contudo, a melhor chance do Rubro-Negro veio com Vitinho, aos 22 minutos. Ele recebeu belo passe de Marinho, apareceu na cara de Muralha, mas chutou para fora.

O Flamengo apenas controlou o resultado e só tomou foi ameaçado aos 43 minutos, com Alef Manga. O camisa 11 avançou pela direita, driblou dois marcadores e chutou forte, rasteiro, de perna esquerda, para acertar a trave do goleiro Santos.

Na próxima rodada o Flamengo enfrenta o Juventude, quarta-feira (20), no Mané Garrincha, às 20h30 (horário de Brasília). Já o Coritiba enfrenta o Corinthians no mesmo dia, às 21h30, na Neo Química Arena, em São Paulo.