Palmeiras passeia no Allianz Parque e chega às quartas da Libertadores

O Palmeiras goleou o Cerro Porteño (Paraguai) por 5 a 0, na noite desta quarta-feira (6) no Allianz Parque, em São Paulo, e avançou para as quartas de final da Copa Libertadores, fase na qual fará um clássico brasileiro com o Atlético-MG, que passou pelo Emelec (Equador).

🐷🏆 Fim de jogo! Com um gol de bibicleta de Rony, o @Palmeiras goleou o @CCP1912oficial por 5-0 e confirmou a classificação para as quartas de final da CONMEBOL #Libertadores pela quinta vez seguida.#GloriaEterna pic.twitter.com/sgbnQFLR5f — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) July 7, 2022

A equipe comandada pelo técnico português Abel Ferreira chegou confortável ao confronto desta quarta, após triunfar por 3 a 0 no confronto de ida. Porém, isto não fez com que o Verdão adotasse uma postura acomodada.

É bem verdade que o Palmeiras começou sem arriscar muito no primeiro tempo, marcando apenas uma vez no período, graças a gol contra de Samudio aos 36 minutos após Raphael Veiga levantar a bola em cobrança de falta.

🐷🎉 A comemoração palmeirense após o gol contra de Samudio. pic.twitter.com/eP1kClrMSA — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) July 6, 2022

Porém, na etapa final o Verdão ligou o modo rolo-compressor e marcou quatro gols. Aos 27 minutos, o goleiro Weverton fez lançamento longo. Rony desviou para Mayke, que devolveu para o camisa 10 bater na saída do goleiro Jean.

Dois minutos depois, Rony apareceu no papel de garçom, tocando de calcanhar para Breno Lopes deixar o seu. Aos 32 foi a vez de o Gustavo Gómez deixar o seu, de cabeça após cobrança de escanteio de Wesley.

Mas o mais bonito ficou para o final, quando Breno Lopes cruzou para Rony, que acertou uma bicicleta aos 32 minutos para fechar a goleada de 5 a 0. Com este gol o camisa 10 ampliou a sua liderança como maior artilheiro do Verdão na história da competição, com o total de 18 tentos.

💚🐷 Chegou de novo, @Palmeiras!



🔝🇧🇷 O atual bicampeão é o primeiro brasileiro na história a jogar por 5⃣ anos seguidos as quartas de final da CONMEBOL #Libertadores.



🔜 Agora vai encarar o #AtléticoMG! pic.twitter.com/mgZTv585qk — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) July 7, 2022

Agora o Palmeiras se volta para o Brasileiro, onde tentará retomar o caminho das vitórias no próximo domingo (10) diante do Fortaleza no estádio do Castelão.