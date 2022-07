Pezzolano garante entrega total contra o Flu, mas prioriza Série B

O maior campeão da Copa do Brasil entra em campo na próxima terça-feira (11), quem diria, como azarão. O Cruzeiro precisa vencer o Fluminense por dois, ou mais, gols de vantagem para conseguir uma vaga nas quartas de final da competição. Vitória por um gol de diferença leva à disputa de pênaltis. Qualquer outro resultado classifica o Tricolor.

Apesar de seguir na liderança da Série B, com 38 pontos, a Raposa viu a vantagem sobre o Vasco diminuir para quatro pontos na última rodada. São dois jogos sem vencer, um empate contra o Ituano em partida atrasada da 14ª rodada, e uma derrota para o Guarani.

Mais de 50 mil ingressos foram vendidos antecipadamente, e o Mineirão promete estar lotado pela torcida celeste. Mesmo assim, o técnico Paulo Pezzolano pede tranquilidade caso o time seja eliminado: “Eu sei que todos queremos eliminar o Fluminense, mas ninguém tira da minha cabeça que o objetivo principal é o acesso. Sei que a história do Cruzeiro merece todos os campeonatos do mundo, mas hoje essa é a realidade. Terça-feira vamos com tudo, sabemos que vamos jogar contra uma equipe que tem muito mais qualidade que nós, mas vamos estar preparados, com a faca entre os dentes, sabendo que o mais importante é o próximo jogo contra o Novorizontino”.

Se o Cruzeiro vive seu pior momento desde que começou a Série B, o Fluminense está no seu melhor. São quatro vitórias consecutivas e o quarto lugar na classificação da Série A. O Tricolor não perde para a Raposa há cinco partidas, a última derrota foi em 2018.

As equipes já se enfrentaram quatro vezes pela Copa do Brasil. Em 2006, duas vitórias do Fluminense, por 3 a 2 e 1 a 0, nas quartas de final. Em 2019, o Cruzeiro foi melhor. Após dois empates, 1 a 1 e 2 a 2, o time Celeste se classificou na disputa de pênaltis, vencendo por 3 a 1, com grande atuação de Fábio, que hoje defende o time carioca.