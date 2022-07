Rayssa Leal e Pâmela Rosa encerram Pro Tour fora do pódio

As brasileiras Rayssa Leal e Pâmela Rosa encerraram a final do Pro Tour de Roma (Itália), respectivamente, na 5ª e na 8ª posições, neste domingo (3). A competição marcou o início da corrida para obter uma vaga no skate street para os Jogos Olímpicos de 2024, em Paris (França).

Uma final de nível ABSURDO em Roma 🇮🇹



🔹 Rayssa Leal 🧚‍♀️- 5° lugar

🔸 Pâmela Rosa 🌹- 8° lugar



Pódio não veio, mas os pontos são mto importantes pensando em Paris 🇫🇷#RoadToParis2024 #OlympicQualifiers pic.twitter.com/VqohnKFcTq — Time Brasil (@timebrasil) July 3, 2022

As primeiras três colocadas foram do Japão: Funa Nakayama (primeira), Momiji Nishiya (segunda) e Yumeka Oda (terceira).

Agora a corrida olímpica terá sequência no Brasil, com os mundiais de Park e Street. As competições serão realizadas em sequência na Praça Duó, no Rio de Janeiro. Entre os dias 2 e 9 de outubro será disputado o Rio World Skate Park World Championships 2022. Já de 9 a 16 de outubro entra em cena o Rio World Skate Street World Championships 2022.