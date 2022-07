Tottenham anuncia contratação de Richarlison, atacante da seleção

O Tottenham Hotspur assinou com o atacante brasileiro Richarlison, que estava no Everton, um contrato até 2027, informou o clube do norte de Londres na sexta-feira (1º).

Os detalhes financeiros da transferência não foram divulgados, mas a mídia britânica informou que os Spurs contrataram o jogador de 25 anos por cerca de 50 milhões de libras mais outros 10 milhões de libras em cláusulas adicionais.

"Temos o prazer de anunciar a contratação de Richarlison, do Everton, sujeito a uma permissão de trabalho", disse o Tottenham em um comunicado. "O jogador da seleção brasileira assinou conosco um contrato até 2027."

Richarlison, que chegou ao Everton em 2018, marcou 53 gols para o clube de Merseyside. Seus gols no final da temporada 2021/22 foram cruciais para o Everton, que terminou em 16º lugar no campeonato, se manter na Premier League e evitar o rebaixamento.

Ele também tem 36 jogos pelo Brasil, marcando 14 vezes.

O Tottenham, que terminou em quarto na temporada passada e se classificou para a Liga dos Campeões, tem tido uma janela de transferências agitada, com Richarlison se juntando a outras novas contratações, como Ivan Perisic, o meio-campista Yves Bissouma e o goleiro Fraser Forster.

* É proibida a reprodução deste conteúdo.