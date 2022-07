Trem busca empate com Independente na final do Campeonato Amapaense

O primeiro jogo da final do Campeonato Amapaense, único Estadual do país ainda em disputa no ano, terminou sem vencedor. Nesta quinta-feira (21), Independente e Trem empataram por 2 a 2 no Zerão, em Macapá.

A partida de volta será na segunda-feira (25), às 20h15 (horário de Brasília), novamente no Zerão. O campeão assegura vaga nas copas do Brasil e Verde e na Série D do Campeonato Brasileiro de 2023.

O atacante Wandinho, aos 41 minutos do primeiro tempo, abriu o marcador para o Independente, driblando o goleiro. Aos 12 da etapa final, o meia Dudu completou o desvio de cabeça do zagueiro Ronny e deixou tudo igual. Cinco minutos depois, o lateral Ilailson construiu o lance pela direita e Wandinho bateu para recolocar o Carcará à frente. Na comemoração, ele subiu no alambrado e foi expulso. Nos acréscimos, o meia Valker aproveitou uma saída errada do zagueiro Rui Gabriel para igualar o placar outra vez e evitar a derrota da Locomotiva.

O Independente busca o sexto título amapaense, sendo o terceiro na fase profissional do Estadual, iniciada em 1991. O Trem, atual campeão, tenta levantar a taça pela sétima vez na história (a quinta na era profissional).

Com 17 conquistas, o Macapá é o maior campeão estadual, considerando também a fase amadora, iniciada em 1944. Levando em conta somente a era profissional, o Ypiranga lidera, com nove troféus no período.