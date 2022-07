Vôlei do Brasil perde da França na Liga das Nações

A sequência de cinco vitórias consecutivas da Seleção Brasileira masculina de vôlei na Liga das Nações chegou ao fim hoje (8). Na terceira e última semana da primeira fase, com jogos em Osaka, Japão, o Brasil foi derrotado pela França, atual campeã olímpica, por três sets a zero (21/25, 22/25 e 21/25). O oposto francês Jean Patry, com 19 pontos, foi o destaque da partida.

Os brasileiros aparecem em sexto lugar na classificação, com 21 pontos e sete vitórias após 11 jogos. A seleção - comandada por Renan dal Zotto - está garantida por antecipação no mata-mata e volta à quadra no domingo (10), às 7h10 (horário de Brasília), para encarar o Japão, quinto colocado, pela última rodada. Uma vitória diante dos anfitriões pode tirar o Brasil do caminho de rivais como Polônia, Itália, Estados Unidos e a própria França nas quartas de final.

Mudanças

Em relação à equipe normalmente titular, o treinador promoveu duas mudanças, com o levantador Cachopa e o ponteiro Adriano nos lugares de Bruninho e Lucarelli, respectivamente. Durante o jogo, Renan fez outras trocas, com as entradas dos ponteiros Rodriguinho e Honorato, do central Leandro, do líbero Maique e do próprio Bruninho. O destaque brasileiro foi o oposto Darlan, com nove pontos.

"Tivemos a oportunidade de dar mais rodagem a alguns atletas e um descanso a outros. Essa mescla é importante e faz parte do processo de crescimento dos mais novos. O jogo desta sexta-feira foi uma oportunidade de promover essas mudanças. Foi importante para ver a evolução dos mais jovens, que estão ganhando confiança e ficando mais à vontade em quadra", analisou Renan, ao site da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV).

A fase final da Liga das Nações masculina será disputada entre os dias 20 e 23 deste mês, em Bolonha, na Itália, reunindo os oito melhores times da etapa inicial da competição. O Brasil é o atual campeão do torneio.