Bahia vence Ituano e assume vice-liderança da Série B

O Bahia derrotou o Ituano por 2 a 0, na noite desta sexta-feira (12) na Fonte Nova, em Salvador, e assumiu a vice-liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. Porém, o Tricolor ainda pode perder a posição no próximo sábado (13), quando o terceiro colocado Grêmio pega o CRB.

Após este triunfo, o Tricolor baiano alcançou os 43 pontos, nove a menos do que o líder Cruzeiro, que mede forças com a Chapecoense no próximo sábado (13). Já o Galo de Itu é o nono colocado com 30 pontos.

O grande nome da vitória do Bahia foi o atacante Matheus Davó, que entrou em campo apenas no segundo tempo, mas que marcou os dois gols da partida.

Outros resultados:

Vila Nova 0 x 0 Londrina

Brusque 2 x 1 Ponte Preta