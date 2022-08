Benzema, Courtois e De Bruyne concorrem a prêmio Melhor do Ano da Uefa

Karim Benzema e Thibaut Courtois, do Real Madrid, e Kevin De Bruyne, do Manchester City, estão na disputa pelo prêmio de melhor jogador do ano da Uefa na temporada 2021-22, após liderarem uma lista de 15 jogadores, disse o órgão regulador do futebol europeu nesta sexta-feira.

O vencedor será anunciado junto com o vencedor dos prêmios Treinador Masculino do Ano da Uefa e a Jogadora e Treinador Feminino do ano durante o sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões de 2022-23, em Istambul, no dia 25 de agosto.

Benzema e Courtois ajudaram o Real a conquistar o 14º título europeu do clube na temporada passada, enquanto De Bruyne levou o City ao título da Premier League -- o quarto título do campeonato nacional em sete temporadas no clube.

Entre outros indicados ao prêmio estão Robert Lewandowski, do Barcelona, Luka Modric, do Real Madrid, e Sadio Mané, do Bayern de Munique.

Carlo Ancelotti, do Real Madrid, Pep Guardiola, do Manchester City, e Juergen Klopp, do Liverpool, estão entre os indicados ao prêmio de técnico do ano. A Uefa vai anunciar os nomeados para os prêmios femininos na próxima semana.

