Bournemouth contrata goleiro brasileiro Neto sem taxa de transferência

O Bournemouth contratou o goleiro brasileiro Neto, que estava sem contrato, afirmou o clube inglês neste domingo.

O jogador de 33 anos, que saiu do Barcelona ao fim da temporada 2021/22, assinou com o Bournemouth por 12 meses.

